(VIDEO) Denuncian funcionamiento de una carbonera clandestina mantiene contaminado el municipio de Fantino

View this post on Instagram

Moradores del municipio de Fantino denunciaron el funcionamiento de una carbonera clandestina, la cual funciona supuestamente en una propiedad privada, esto en franca violacion a la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00, en lo que respecta a los recursos forestales. La acción ha generado una fuerte humareda que mantiene inquieta y contaminada la zona. #elnuevodiariord