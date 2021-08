(VIDEO) Denuncian Fiscalía de Menores sustrajo una niña sin consentimiento de sus padres

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA. – El Reverendo padre Rogelio Cruz dio la voz de alerta este miércoles al Ministerio Público y al consejo de niños niñas y adolescentes (Conani), por la presunta sustracción de una niña, hace un mes y aún los padres no tienen información de la menor.

Los padres de la infante, quienes aseguran que desde que se llevaron a su hija no comen ni duermen, denunciaron en el sector donde viven, en María Auxiliadora, miembros de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, y varios policías, presuntamente se presentaron a su hogar y se llevaron a la menor, sin explicar las causas.

Agregó que ha asistido a la fiscalía en busca de respuestas, pero no les han dicho nada.

Juan de Jesús, padre de la niña, quien hizo la denuncia en la fundación Padre Rogelio ubicada en el sector Las Maras de la referida ciudad, expresó que le dijeron “que fue de la Fiscalía de Menores por una llamada que recibió. No me han dicho quién fue que hizo la denuncia y no nos dejan verla”, al tiempo de agregar que le dijeron que fuera al día siguiente, pero desde entonces no han sabido nada de su hija.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Periódico El Nuevo Diario (@elnuevodiariord)

Relacionado