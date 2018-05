(VIDEO) Denuncian extracción de materiales del río Camú en La Vega

Denuncian extracción de materiales del río Camú, en La Vega. Aunque el Ministerio de Medio Ambiente prohibió la extracción de materiales de los ríos del país, esta acción se sigue realizando en diferentes afluentes a nivel nacional. #ElNuevoDiarioRD

