(VIDEO) Denuncian estafa a más de 50 personas con importación de vehículos vía dealer en SDE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ingeniero Nelson Mieses hizo de conocimiento público este miércoles que él y un grupo de más de más de 50 personas fueron estafados por un joven de nombre, Carlos M. Leyba Cordero, un supuesto importador de vehículos del dealer Peach State Auto Import, el cual dijo se encuentra actualmente huyendo de la justicia por los delitos, al tiempo de indicar que el abogado del infractor dice que este no va a aparecer.

“Hicimos la denuncia en la Fiscalía de Santo Domingo Este, más de 50 personas estamos dentro de los estafados. Hay incluidos personal del DICRIM Dirección Central De Investigaciones Criminales, médicos, profesores y profesionales de toda índole”, indicó.

“El abogado de Carlos me dijo, Carlos no va a aparecer, lo hará cuando yo le diga que aparezca, si él aparece no va a caer preso, y si lo hace solo será por dos días’”, declaró.

Mieses emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito y Enrique Mota en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 1:15:42).

Mieses informó que él y su esposa, luego de investigar sobre el dealer y pedirle a Leyba Cordero contratos de otros clientes, para asegurarse de que todo estuviera legal, decidieron hacer negocios con él para adquirir un vehículo marca Ford, modelo Escape, año 2017, en el dealer Peach State Auto Import, donde entregó un avance de dinero para recibir el vehículo y finalizar el trámite a la entrega.

“El dealer tiene unas ofertas muy atractivas, porque lo que ellos hacen es que importan el vehículo con el dinero del cliente para no verse involucrados en toda la transacción, sino el del cliente, y entonces le dan un precio muy bueno a todos, ya que ellos no invierten un solo peso”, explicó.

Indicó que Leyba Cordero, lo presionó para que depositara el adelanto de $469 mil pesos a la cuenta personal de una mujer que decía era su esposa, a lo que Mieses dijo que se negó, y por tal razón, el supuesto estafador le pidió que lo deposite en la cuenta del dealer de autos.

“Una vez que acordé con él, lo deposité en la cuenta del dealer, tengo acá mi comprobante de la transferencia y también tengo un movimiento que logré obtener, que indica que el dinero entró a la empresa, y un recibo que me dieron firmado y sellado con el sello del dealer”, manifestó el denunciante, mostrando los documentos en sus manos.

Mieses comentó que luego de depositar el dinero, Leyba Cordero no apareció, y al ir al dealer se dio cuenta que había otras personas en su misma situación, lo que hizo que el socio mayoritario de la empresa, el señor Joan Manuel Pérez, actualmente preso por tres meses en Najayo, les diera la cara a los clientes afectados.

“Lo único que nos dijo es que no podía ayudarlos, y los mandó a poner una denuncia contra Leyba Cordero, expresó.

“El dueño aún viendo todo eso, me manda a poner una denuncia contra el dealer y contra Leyba, y entonces yo puse la denuncia contra el dealer, contra Carlos M. Leyba Cordero, y contra el dueño porque él tiene que responder por el dinero que cayó en la cuenta del dealer”, indicó.

Mieses comentó que el dueño de la empresa fue apresado por las autoridades y la denuncia contra Leyba Cordero está puesta en la Fiscalía de Santo Domingo Este, pero denunció que el abogado que representa al supuesto estafador, dice que él no va a aparecer y de hacerlo no pagará por lo sucedido.

Añadió que él y los demás se encuentran esperando respuestas de las autoridades, pero cuando se han acercado a la Fiscalía “solo les dicen que el caso está en proceso”.