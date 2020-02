(VIDEO) Denuncian entrega masiva de jeringuillas para inyectarse drogas en el Alto Manhattan

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La candidata a diputada de ultramar por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Ana Vargas, denunció una supuesta entrega masiva de jeringuillas por parte de un centro médico en Washington Heights, Nueva York, con las que los adictos se inyectan sustancias narcóticas “en plena calle”.

“Las jeringuillas están a la orden del día; bajas a la parada del tren en la calle 181 y encuentras personas introduciéndole una por el cuello a otra. Lo mismo ocurre en el parque de la calle 180”, dijo.

Asimismo, Vargas señaló que hay tres guaguas en la avenida Ámsterdam repartiendo unos kits de jeringuillas que cuestan 250 dólares (equivalente a 13 mil pesos dominicanos), y una clínica en la calle 181, entre las avenidas Saint Nicholas y Audubon.

“Están repartiendo diariamente Metadona (un narcótico y analgésico usado como sustitución progresiva en el tratamiento de desintoxicación de drogadictos)”, especificó.

En tanto que aseguró que en el referido centro médico hay unos baños donde se inyectan y cada cinco minutos le toca al manager decir “están bien”, “no están bien” para sacarlos y darle algo para que no mueran.

“Me preocupa, no sé dónde están los políticos, no los veo, la prensa de aquí, los periodistas”, dijo agregando que aunque nuestros políticos están al tanto del problema, no lo quieren solucionar “porque es un negocio redondo; tenemos 3,885 farmacias dando jeringuillas”.

Vargas sostuvo que los “tecatos” se trasladan a Washington Heights desde Nueva Jersey y de El Bronx. “Se la ponen cómoda, ahí hay una parte que es de prostitución también en la calle 181, esa clínica que da Metadona está para eso”.

Según la candidata, los responsables del centro médico salieron huyendo de Canadá porque les hicieron una auditoria, al tiempo que implicó al alcalde neoyorkino, Bill de Blasio en el asunto.

“A las ciudades santuarios mandan todo lo que no sirve, por eso tenemos eso en Washington Heights”, sentenció Vargas, mientras exponía su denuncia durante un encuentro del Comité del Dominicano en el Exterior (CODEX) realizado el pasado miércoles en el Club Deportivo Dominicano de la ciudad estadounidense.

