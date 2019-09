(VIDEO) Denuncian en redes sociales mujer agrede a conductores que no le dan dinero en avenidas DN

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Decenas de personas denunciaron a través de las redes sociales que han sido agredidos por una mujer en silla de ruedas si se niegan a darle dinero en los semáforos de varias avenidas del Distrito Nacional.

Usuarios de Twitter indicaron que la mujer toca los cristales y puertas de los autos para pedir dinero y al ser ignorada dice groserías a los conductores o lanza objetos sobre los vehículos.

El periodista Porfirio Guerrero señaló que “esta minusválida en una actitud agresiva no solo le da al vehículo sino que desafía a la conductora diciéndole (grosería)”.

“Me la he topado varias veces en la Churchill con Sarasota y es verdad que si tú no le das dinero se pone violenta y le pega al vehículo. Me ha pasado”, indicó la comunicadora Diana Lora en la citada red social.

“Esa señora me hizo lo mismo. Me llenó el vehículo de basura y voceó todo cuanto le vino a la cabeza. Todo porque la ignoré. La Policía debería tomar medidas para evitar una desgracia en esa esquina”, sostuvo otro usuario.

Otro usuario agregó que “te insulta o dice palabras obscenas si no recibe algo de dinero, es una atrevida y está buscando que alguien pierda la paciencia por su forma de solicitar dádivas”.

Anuncios

Relacionado