(VIDEO) Denuncian en centros educativos de Espaillat se promueve campaña en contra de símbolos patrios

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los docentes Nelkis Sánchez y Gregory Brito del municipio San Víctor, provincia Espaillat, denunciaron que en varios centros educativos de su comunidad y otras zonas aledañas se sigue permitiendo que en los murales de las escuelas se pinte la bandera dominicana sin el escudo en el centro, resaltando ambos que la práctica se ha convertido en toda una campaña en contra de los símbolos patrios.

“Creo que no es la manera adecuada para pintarla la bandera dominicana en el frente de un centro educativo porque esos planteles están para enseñar, no para llevar una campaña en contra de los símbolos patrios”, expresó Brito.

Sánchez y Brito, emitieron sus comentarios durante una entrevista realizada por los comunicadores Mariano Abreu, Edward Ramírez y Jorge Moreno, en el programa “Enfrentados”, el que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 59:56).

Por su parte, Sánchez indicó que no han tenido la oportunidad de conversar al respecto con las autoridades educativas de su provincia Espaillat porque se han antepuesto “diferencias políticas”, y por lo que consideró que es tiempo de que el ministro de Educación, Roberto Fulcar, intervenga.

“Hace un tiempo atrás contacte una persona, que me reservaré el nombre, y lo único que me dijo es que no importa si en el centro hay una que se observe en su forma original, eso me lo dijo un director dos años atrás”, comentó Sánchez.

Sánchez, agregó que es importante que los docentes enseñen a sus alumnos sobre la relevancia que tienen los símbolos patrios para una nación y así los jóvenes puedan sentirse identificados y defiendan que estas insignias sean representadas de la forma correcta.

