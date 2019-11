(Vídeo) Denuncian detienen activista Yadira Marte en Jarabacoa; dice agentes DNCD le violan derechos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La activista social Yadira Marte habría sido detenida este martes por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en Jarabacoa, al ésta exigirle a los agentes que se disponían a revisar su vehículo en la carretera, que le presentaran una circular u orden de un fiscal para proceder al cateo, según una denuncia.

“Me están violando todos mis derechos porque no nos quieren enseñar la circular y están violando los códigos procesales penales 177-180 solo porque nos querían revisar el bulto y ellos bulto no puede. Revisar”, manifestó la activista.

