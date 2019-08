(VIDEO) Denuncian desconocidos continúan extrayendo arena de río de Monseñor Nouel

View this post on Instagram

Ciudadanos denuncian que desaprensivos continúan extrayendo arena del río Yuboa, en Monseñor Nouel, supuestamente ante la mirada de las autoridades. Según narran, este camión que se observa en el audiovisual es llenado de materiales varias veces al día, sin que nadie lo impida, situación que según contaron está terminando de secar el afluente. Pidieron al Ministerio de Medio Ambiente (@ambienterd) tomar medidas eficaces para ponerle un stop a esta inhumana práctica. #elnuevodiariord