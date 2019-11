(VIDEO) Denuncian decenas de personas usan cancha de tenis polideportivo SFM como parqueo para motores

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- A través de un video enviado a esta redacción, un miembro de la Asociación de Tenis de esta ciudad denunció que decenas de personas se parquean en la cancha de tenis del Polideportivo de este municipio, debido, según indicó, a una disposición del encargado del centro. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do