(VIDEO) Denuncian construcción de local en aceras de San Pedro de Macorís

Moradores del municipio Consuelo de la provincia San Pedro de Macorís, denunciaron este martes ante el Ayuntamiento de esta localidad la ocupación de las aceras por la construcción de unas columnas de un local donde operaba un hotel. Mediante un video, enviado a El Nuevo Diario, residentes de la comunidad Consuelo hacen un llamado a las autoridades correspondiente, por dicha construcción que obstruye de los espacios públicos.#elnuevodiariord