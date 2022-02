(VIDEO) Denuncian cancelación “irregular” de bioanalista en Aldeas Infantiles SOS

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Denunciaron este domingo que Valentina Berigüete Pérez, fue cancelada en la posición de bioanalista en el dispensario médico Aldeas Infantiles SOS, ubicado en el sector de Los Mina, en Santo Domingo Este.

Indicaron que Pérez Severino estaba en esa posición desde el año 2011 y fue desvinculada por el Servicio Nacional De Salud (SNS).

Manifestaron que a la profesional de la salud se le niega la entrada al lugar de trabajo, por negarse a firmar la entrada de unos reactivos de una máquina de hematología a su cargo y que ya estaba dañada, ya que los mismos no habían sido solicitados por ella.

“En el día de hoy no quisieron que yo entrara a mi trabajo aquí en le Gerencia de Salud Santo Domingo Oeste I y II porque no quise firmar unos reactivos de la máquina de hematología que está dañada porque esos reactivos se iban a dañar en el Laboratorio y apegada a la ética y moral me negué a firmar esos reactivos por eso me tienen sin cobrar un año y pico”, dijo Pérez Severino

Indicó que necesita de sus retroactivos y su plaza laboral porque realizaron una desvinculación “inadecuada y falsificada porque yo soy nombrada desde el 2011”.

Señaló que necesita una respuesta del presidente Luis Abinder y las autoridades de Salud Pública para que se resuelva el caso.

