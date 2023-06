(VIDEO) Denuncian avería eléctrica desde hace 11 días en edificio ubicado en Don Bosco

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El personal de una oficina de abogados ubicada en el sector Don Bosco denunció este viernes que se encuentra sin energía eléctrica desde hace 11 días.

De acuerdo a los denunciantes que laboran en un edificio ubicado en la avenida 27 de Febrero esquina Federico Henríquez y Carvajal, Santo Domingo, ya han reportado la avería que afecta un poste de luz.

“Hicimos ya el reporte correspondiente ante la oficina de Edeeste que está ubicada en la avenida Independencia que está ubicada próximo al parque Independencia. Hace 11 días (sin luz) sin que hasta la fecha se haya resuelto la situación, lo que nos está afectando y no está perjudicando, creándonos grandes perjuicios porque no podemos laboral”, expresó un hombre no ofreció su nombre.

De Acuerdo a sus declaraciones, el número del reporte que se le hizo a Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) es: 116064.

