(VIDEO) Denuncian alcaldes en Elías Piña se alquilan sus propios vehículos por RD$30 mil mensuales

EL NUEVO DIARIO, ELIAS PIÑA. -El alcalde del distrito municipal Guayabo, de la provincia Elías Piña, Rafael González (Ñingo), se defendió este miércoles ante las críticas hechas por los residentes de esa demarcación tras haberle alquilado su vehículo a la junta que dirige, por un pago mensual de RD$30 mil.

”Yo les pedí a los regidores que me aprobaran un préstamo de RD$2.5 millones y me dicen que no hay, ya que dicen que no hay de una forma u otra tiene que haber un vehículo”, alegó González.

Expresó que les dijo a los regidores que les podían alquilar un vehículo en un Rent A Car.

”Pero en un Rent A Car no me lo van alquilar en eso, va a ser en RD$40 mil, RD$50 mil o RD$60 mil”, aseguró.

Sobre las críticas que ha recibido por su decisión expresó que ”hay que dejar que la gente hable, van a hablar como quiera”.

A este caso se agrega ¿Los de los distritos municipales Sabana Larga y Sabana- Higuero, de esa provincia fronteriza, donde los residentes han hecho un llamado, a través de San Juan en las Noticias, a los titulares de la dirección general de Ética Gubernamental, a la Procuraduría General de Prevención Administrativa, la fiscal anti corrección y la Liga Municipal Dominicana, denunciando que esos directores distritales están violando la Ley 41- 08 de Función Pública.

Los munícipes han denunciado que Feliciano Suero, de Sabana Larga, y Reyes de los Santos Mateo, de Sabana – Higuero, se pagan unos RD$30 mil por concepto de alquiler de sus vehículos a esos ayuntamientos, asegurando que en cualquier dealer con esa cantidad le financian un vehículo.

