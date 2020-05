(VIDEO) Denuncian agua llega con heces fecales al Residencial Monumental, en Los Girasoles

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Moradores del Residencial Monumental, en Los Girasoles, denuncian este miércoles que el agua de la tubería de la Corporación del Acueducto y Alcantarillo de Santo Domingo (Caasd) está llegando con heces fecales situación que les preocupa considerablemente.

Expresaron que esta problemática no es nueva por lo que exigen a la Cassd y la constructora Bisonó, fabricante del residencial, buscarle una solución lo más pronto posible.

En varios videos enviados a la redacción de El Nuevo Diario, se observa que el líquido está llegando de color turbio, lo que deja entrever que no está apto para el consumo humano.

Los vecinos, quienes no se identificaron, dijeron que el pasado sábado estuvieron realizando una manifestación pacífica con el fin de llamar la atención de las citadas entidades pero aún no se resuelve la situación.

Asimismo, enviaron un documento de una visita realizada por la Caasd al sector el 12 de febrero de este año donde prometió a dar los pasos necesarios para solucionar el problema.

En esa visita, según el documento, se tomaron muestras de 4 pozos de agua y que los mismos fueron desaguados.

También se designó al señor Catalino, el mismo que ofrece este servicio en el Carmen Renata lll, para que desagüe los pozos hasta tanto la Caasd designe el personal de este residencial.

Ese día también se detectó una fuga en el tanque de clorificación, y otra fuga en un “niple” de agua en el cuarto de máquinas de la bomba vertical, situación que puede afectar la parte eléctrica creando un cortocircuito y a su vez un siniestro, según el comunicado.

Puntos alarmantes

El documento mencionado también cita que tanto el pozo que está debajo del tanque como el que está al lado de la oficina de administración sus aguas están saliendo sumamente turbias, hay dos hipótesis:

“a) presuntamente tanto a que el barrio de las flores y el barrio girasoles sus aguas negras están filtrando a nuestros pozos, y como consecuencias contaminándolos.

b) Las bombas se encuentran el fondo del nivel freático causando turbulencias y por ende el agua sube con sólidos del fondo y se torna de color marrón y amarillento.

(Se le sugirió al ingeniero subir de nivel bombas para que absorban menos sólidos)

c) En el clorogas no se encuentra un dispositivo y/o titulantes de cloro para saber el nivel en que se encuentra el cloro en la cisterna. (El cloro debe de estar de 0.5ppm a 1.5ppm) *ppm=Partes por millón.

d) No tenemos un personal fijo designado”.

Los residentes en el indicado residencial esperan que esta problemática sea resuelta lo más pronto posible a sabiendas de que en este momento del COVID-19 se hace mucho más prioritario el uso del agua.

