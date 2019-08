VIDEO: Denuncia agentes de la DNCD le ponen droga a jóvenes en peluquería

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, VILLA VÁSQUEZ, MONTECRISTRI. Peluqueros denuncian a través de un video que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) le pusieron droga en su establecimiento, en un hecho registrado en el municipio de Villa Vásquez, provincia Montecristi. A través del audiovisual, los afectados también dicen que los agentes penetraron al negocio sin la orden de un fiscal, situación que va en contra de la ley. @policiard Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do