(VIDEO) Deloitte desea retirarse auditoría voto automatizado; JCE pide partidos escoger empresa

View this post on Instagram

NACIONALES JCE afirma Deloitte manifestó deseo de retirarse auditoría a voto automatizado tras cuestionamientos EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán manifestó este jueves que la empresa Deloitte expresó el deseo de retirarse de la auditoria al sistema de votos automatizado, debido los cuestionamientos que la compañía ha recibido tras su contratación para el proceso. El titular del órgano electoral manifestó que los ejecutivos de la empresa le manifestaron que se sienten insultados como firma tras los cuestionamientos. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do