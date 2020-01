(VIDEO) Delegado PRSC ante JCE dice partidos políticos aún no reciben recursos de campaña electoral

View this post on Instagram

aún no reciben recursos de campaña electoral EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El delegado técnico del Partido Reformista Social Cristiano (@partidoprsc ) ante la Junta Central Electoral (@juntacentral), Ramón Feliz Madera, denunció que, a pocos días para la celebración de las elecciones municipales, los partidos políticos no han recibido los fondos para que estos puedan cumplir con los compromisos económicos de la campaña. Feliz Madera indicó a periodistas que a los partidos políticos de oposición “se le está estrangulando su participación en el proceso electoral. En una acción maquiavélica del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea), que se siente ahogado y desesperado porque no tienen el favor popular”. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord