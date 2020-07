(VIDEO) Delegado del PRSC afirma que JCE “interpretó mal” sentencia de asignación de delegados

View this post on Instagram

El dirigente político del Partido Reformista Social Cristiano (@partidoprsc), Tácito Perdomo, afirmó este viernes en video grabado, que la Junta Central Electoral (@juntacentral) interpretó mal la sentencia promulgada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), en lo referente a la designación de los delegados de los partidos políticos en los colegios electorales. #Elnuevodiariord