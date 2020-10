Video de Abinader y su esposa Raquel Arbaje que se vuelve viral en las redes  

View this post on Instagram

Viral en las redes sociales el video del presidente de la República Luis Abinader (@luisabinader), y la primera dama Raquel Arbaje (@raquel_arbaje), ayer viernes durante el encuentro con artistas dominicanos, donde asegura que a dos meses de su investidura no se acostumbra a la formalidad del cargo y a llamarla “excelentísima Raquel Arbaje”. #ElNuevoDiarioRD