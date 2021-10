(VIDEO) Defensa motorista acusado de transportar cabo ultimó a Leslie Rosado apelará decisión del juez

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La defensa del motorista acusado de transportar al cabo de la Policía Nacional que ultimó el pasado sábado a la arquitecta Leslie Rosado, informó este viernes que apelará la decisión del juez de la Oficina Judicial de Servicios Permanente de la provincia Santo Domingo, Leomar Cruz, la cual impuso contra su cliente un año de prisión preventiva.

El abogado Aneuris Mercedes, consideró que la medida impuesta contra el motorista Rafael Castillo Nova, “no es la merecedora, debido a el Ministerio Público quiso establecer que había una asociación de malhechores y no presentó pruebas”.

“Sin embargo, nosotros pudimos demostrarles que no se conocían y que no había ningún tipo de responsabilidad por parte de nuestro representado, porque pudimos, en base a la solicitud de la medida de coerción, establecer el plano fáctico con una base legal y no concordaba”, agregó.

Mercedes explicó que el cabo Janli Disla Batista desligó a su representante del caso.

“Dijo que no se conocían, que él lo abordó inmediatamente la persona lo chocó y emprendió la huida. Luego de abordarlo, más adelante, se desmontó de la motocicleta de nuestro representado y siguió a pie su trayecto a donde cometió los hechos”, señaló.

Castillo Nova deberá cumplir la medida impuesta en la cárcel de San Pedro de Macorís, pese a que el MP solicitó que fuera enviado a La Victoria.

“Nos llegó la información de que ellos en La Victoria iban a durar menos que una cucaracha en un gallinero”, expresó Mercedes.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Periódico El Nuevo Diario (@elnuevodiariord)

Relacionado