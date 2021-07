(VIDEO) Defensa de Jean Alain asegura expediente acusatorio del MP no constituye ilícito alguno

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Gustavo Biaggi, parte de la defensa legal del exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró este martes que el expediente acusatorio de casi 300 páginas que presentó el Ministerio Público solicitando medida de coerción para el exmagistrado no representa ilícito penal alguno y expresó que actualmente se encuentran preparando las pruebas de soporte para demostrarlo.

“Cuando digo que no hay imputaciones penales lo que estoy diciendo es que una cosa es alegar y otra cosa es probar, el hecho de que en ese legajo de documentos se establece que hay, y que hay, no quiere decir que se ha probado, a eso es a lo que me refiero”, explicó.

Biaggi emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito, Cristal Acevedo, Enrique Mota, y Rafael Zapata, en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Dijo además, que si el director de informática de la Procuraduría General de la República en la gestión de Rodriguez, Javier Alejandro Forteza Ibarra, cometió algún ilícito “en nada tiene que ver eso como una actuación del exmagistrado”.

“Tenemos que verificar primero si es cierto, segundo, en qué marco de cualquier investigación se hizo, porque hay investigaciones internas que hace la Procuraduría y puede en algún momento determinado hacer mecanismos de control, pero ninguna de esas actuaciones son propias del exmagistrado”, agregó.

Sostuvo también que la mayoría de imputaciones están fundamentalmente centradas en violaciones a la ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado, por lo que reiteró que las mismas no constituyen ilícitos.



Sobre Macarrulla

Al ser preguntado sobre si en las informaciones que han podido recolectar se menciona la empresa del actual ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, Biaggi sostuvo que hasta el momento el funcionario no tiene ninguna vinculación con la acusación que se le realiza a Rodríguez.

“Hay un contrato que es del ingeniero Macarrulla y ese contrato es parte del plan de humanización, por lo tanto, puede ser una pieza del proceso, pero él, ni sus actuaciones están puestas en tela de juicio por nosotros”, aclaró.

Añadió que la empresa propiedad del Macarrulla fue una de las que ganó el proceso de licitación pública de forma correcta y sin objeciones.

Falsificación de documentos

Sostuvo que la acusación que hace el Ministerio Público sobre falsificación de documentos específicamente, es en torno a un contrato que se suscribió el 31 de octubre de 2019, en el cual, según dijo, figuran dos acuerdos por error.

“Es en un contrato que se suscribió el 31 de octubre del 2019 en el cual figuran dos contratos, y obedece a un error, entiendo que al ver dos contratos en la misma fecha están creyendo que uno es válido y otro no”, consideró.

Agregó que la acusación se hizo porque las autoridades no le realizaron una entrevista a su defendido para que pueda esclarecer la situación, asegurando que el Ministerio Público ha entrevistado personas varias veces y a Jean Alain “ni una sola vez”.

“En este mismo caso hay uno de los investigados que fue llamado cuatro o cinco veces, eso es que yo reclamo, que el exmagistrado Rodríguez debió haber sido llamado”, acotó el jurista.

Redes de Jean Alain

Al referirse al manejo de las redes sociales de su defendido, Biaggi informó que las mismas estarán siendo manejadas por el publicista Fernando Hurtado para evitar la dispersión de información durante el proceso de investigación.

“Son grupos que se han solidarizado con el exmagistrado Rodríguez y que quieren organizar un poco lo que ellos han denominado el caos de la información”, mencionó.

Sobre notas luctuosas

En cuanto a la corona fúnebre y las notas luctuosas que supuestamente recibió el exmagistrado Jean Alain Rodríguez, el jurista aclaró que no se trata de una información actual, si no que fueron enviadas en el contexto en que el exprocurador envió una carta al expresidente de la República, Luis Abinader.

“No es una carta actual y no es un requerimiento actual, la Procuraduría de la República pidió esta misma confirmación y se le participó que es un tema del pasado”, explicó.

Expresó que lo que quería externar con la información es que una medida de prisión es un peligro para su defendido e “innecesario”, en términos de lo que es gravedad de los hechos de los cuales se le acusa.

