(VIDEO) Defensa de Ángel Rondón afirma “juicio Odebrecht es pura propaganda”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La presidente del Primer Tribunal Colegiado, Giselle Méndez, recesó para martes a las 9: 00 de la mañana la continuación de juicio de fondo Odebrecht, etapa en la que el imputado Ángel Rondón Rijo agotó tres de los seis días otorgados para su ponencia de cierre final en este proceso.

Este viernes correspondió a Esmery Rodríguez continuar con la lectura del discurso de cierre y motivación de inocencia de su defendido Rondón Rijo, específicamente, demostrar ante las juezas del tribunal que su cliente no tuvo ningún vínculo con los judicializados Víctor Díaz Rúa y Juan Robert Rodríguez, durante el proceso de aprobación de las obras adjudicadas a Odebrecht en el Congreso Nacional.

En ese orden, la defensa de Rondón Rijo hizo un recuento histórico de la propaganda alemana, nazi-trujillista hasta la gestión del exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, a quien acusó de iniciar el caso Odebrecht en los medios de comunicación, mediante “propaganda para influir en las mentes de la población de que los imputados eran culpables”.

“El juicio de fondo de Odebrecht desde sus inicios es pura propaganda”, afirmó Rodríguez, defensa técnica de Rondón Rijo.

Aseguró que basándose en esa propaganda, el Ministerio Público busca condenar a 10 años de prisión a su defendido.

“En su apertura de cierre de discurso, Rodríguez dijo que “el MP ha abrazado el populismo, la propaganda para engañar a la población, ya que aún no sabe de dónde salen los 92 millones de dólares en soborno. En esa gran propaganda no sabemos de qué estamos hablando porque en la acusación no aparecen las pruebas de soborno, pues en una página dicen son US$92 millones y en otra afirma son US$136 millones”, destacó.

Reiteró que el MP no ha probado ni una sola prueba de soborno en ese tribunal, “a pesar de tener una buena propaganda”.

Sobre la relación Rondón Rijo y Juan Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables (Inapa), la defensa del principal acusado del caso Odebrecht, expresó que e MP afirma que fue sobornado, “pero no hay una vinculación, pues lo que tiene es un supuesto cheque que se le entrega a un familiar de Rodríguez, que es entregado nueve años después”.

Rodríguez dijo que en el actual proceso del juicio de fondo Odebrecht, aspira a que, si es un juicio político “sea para la sociedad. Ahora bien, para los abogados este es un proceso igual como cualquier otro donde debe imperar la ley”.

Aclaró que si la presión mediática política desea una condena sin pruebas, sería peligroso “porque estaríamos rompiendo la institucionalidad de este país, ya que todo ciudadano debe aspirar a que el proceso que se le conozca tiene que estar sustentado en pruebas. Sino lo está poco importa que sea político, que sea una agenda del gobierno, de los Estados Unidos, no importa, reitero, hay que descargar, y esa es mi esperanza”.

Agregó que el MP aseguró que tenía más de 1,700 pruebas y “así conoció el pueblo dominicano la propaganda de ese expediente vendido en los periódicos como el más importante, pero ustedes han podido ver que en el desarrollo de estos 8 meses ese Ministerio Publico no ha podido presentar un solo ápice de pruebas incorporada a este juicio que destruya la presunción de inocencia de estos ciudadanos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Periódico El Nuevo Diario (@elnuevodiariord)

Relacionado