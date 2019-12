(VIDEO) Decenas de personas viajan hacia el interior por fiestas de Nochebuena y Navidad

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Decenas de personas acudieron desde tempranas horas de este lunes a las paradas de transporte de esta capital, a fin de viajar a sus respectivos pueblos para pasar las fiestas de Nochebuena y Navidad con sus familiares. En un recorrido por zonas como la avenida Duarte, reporteros de este medio observaron a cientos de personas hacer filas para abordar autobuses hacia diversas regiones del país. #elnuevodiariord Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord