(VIDEO) Decenas de conductores denuncian no han podido renovar marbete por multas “injustificadas”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Decenas de conductores denuncian que al momento de tratar de renovar el marbete se han dado cuenta deque han sido multados en reiteradas ocasiones, por un número mayor de infracciones de tránsito que las que realmente han cometido o conocen.

Durante un recorrido realizado por este medio decenas de conductores expresaron su malestar porque aparecen con un número mayor de multas que las que las que han recibido de miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT)

El señor Guarionex Encarnación sostuvo que “yo iba a pagar el marbete y cuando voy me dicen que debo 19 multas, yo sé que debo tres, y cuando voy a pagarlas me dicen que son 19; yo no tengo para pagar eso, yo soy un hombre enfermo”.

Otro conductor, quien no quiso ser identificado, señaló que cuando fue a realizar el proceso de renovación de marbete, el sistema le indicó que debía 187 multas, cuando, según lo expresado por él, sólo debe dos.

En tanto que Juan Morel indicó que “me dicen que tengo 22 multas, y yo estoy consciente de que tengo cuatro o tres. Me hablan de pagar un dinero que de dónde lo conseguiré, soy un hombre pobre y enfermo, esto está muy mal. Señores (autoridades), tengan conciencia”.

“A mí me salieron 16 multas y una de esas es por casco y yo nunca en mi vida he tenido motor. Es un abuso lo que se está cometiendo, no estamos de acuerdo con eso, son miles de casos que están apareciendo”, manifestó Mario José de Jesús.

Los conductores hicieron un llamado a las autoridades, a fin de que se busque una solución a este problema.

El pasado lunes, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que las personas que tengan multas de tránsito pendientes no podrán renovar el marbete de su vehículo.

La jornada de renovación inició el lunes 16 de septiembre y culminará el próximo 16 de diciembre.

Los vehículos hasta el 2014 pagarán RD$1,500 para adquirir el marbete y los vehículos desde el 2015 en adelante pagarán RD$3,000.

