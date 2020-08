(VIDEO) De Poeta Callejero a Shadow Blow: “Que descanse en paz mi hijo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras el enfrentamiento musical de los exponentes urbanos, Mozart La Para y Lápiz Conciente, las guerras liricales en el género urbano dominicano parecen haber resurgido nueva vez. Tal es el caso del artista Poeta Callejero, quien expresó en el marco de una entrevista realizada en la plataforma Alofoke Radio Show, «que descanse en paz mi hijo» refiriéndose a su más reciente «tiradera» con el también artista urbano, Shadow Blow.

El intérprete de «Bonita Bonita», comentó a Santiago Matías, conductor de la referida plataforma, que desconoce las razones de las diferencias musicales y personales que indicó el exponente urbano Shadow Blow. «No sé. Cuando el venga pregúntenle porque yo no sé. He tratado de preguntar pero no se de donde surgió el problema» reveló el artista al tiempo que recordaba su intento de mediar su relación con Blow, con quien tiene un pasado personal.

Su tema «Mi Sombra», fue una respuesta al tema musical «Lloró, El Poeta Lloró» de su adversario, José Ariel Fernández, nombre de pila del artista Shadow Blow. El autodenominado «Blanquito Perla», viene tanteando la idea de efectuar una guerra lirical desde hace varias semanas, cuando en su cuenta de Instagram publicó una imagen que expresaba «Si tengo que explicarte por qué soy más duro que tú, entonces mi guerra no es contigo, es con tu ignorancia» refiriéndose directamente a su oponente.

A esto, Poeta Callejero, declaró que no se sintió ofendido por las frases que entono Blow en su más reciente tema musical, debido a que se utilizaron recursos viejos que el mismo había hecho públicos. «Todo lo que él dijo en la canción, ya yo lo había dicho» continuó el exponente urbano.

La relación personal de los artistas viene de años atrás, cuando el Poeta Callejero grabó por primera vez con Shadow Blow. «Yo grabé con él, lo llevé a los programas. Después que el subió, yo estando arriba también él no me hablaba», declaró Geraldo Gabriel Germán, nombre de pila de Poeta Callejero, a Matías en su la mencionada entrevista. Los conductores de Alofoke Radio Show, Santiago Matías, Vicent Carmona y Jessica Pereira, recordaron que Shadow Blow se sintió aludido cuando Poeta Callejero en una publicación en su cuenta de Instagran, quiso «desmeritar» las composiciones que en el pasado le había escrito su oponente, y dedujeron que su disgusto con el artista habría partido de ahí.