Video de canción de rap ruso se convierte en el que “menos gusta” en YouTube

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, RUSIA.- Un video de una canción de rap lanzada por unos artistas urbanos de Rusia se ha convertido en la que menos ha gustado a los usuarios de YouTube al recibir más de 1.4 millones de “no me gusta” en el ícono de pulgar abajo, debido al contenido de las letras que según las personas ofenden a la ciudadanía.

La canción interpretada por los artistas de hip hop conocidos como “Timati y Guf” alaba en sus letras a la ciudad de Moscú y a su régimen, realizando una especie de burla sobre las personas que se manifiestan en contra de las políticas del gobierno del presidente Vladimir Putin.

Según denuncian los usuarios los artistas recibieron un pago por parte del gobierno para elaborar dicha canción, en la que también señalan la falta de desfiles del orgullo gay en el país.

El lanzamiento de la refutada creación de los artistas de rap fue realizado el Día de la Ciudad de Moscú, celebrado el 7 de septiembre de 2019, el cual coincidió con las elecciones de la Duma de Moscú o parlamento de la ciudad.

De su parte el intérprete Timati respondió ante los disgustos de los usuarios diciendo que no estaba avergonzado de la canción y que no le habían pagado por hacerlo.

“Rompí el récord, pero no quería eso en absoluto. No pretendía ofender a nadie”, dijo Timati.

Timati es conocido internacionalmente como artista del hip hop, y en su carrera ha realizado colaboraciones con intérpretes de la talla de Snopp Dog, Craig David y Timbaland.

Mientras que Guf es reconocido a nivel nacional en Rusia, donde cuenta con más de 1.6 millones de seguidores en Instagram, plataforma donde publicó un video con una emotiva disculpa por la canción, donde afirmó que había sido engañado.

“Estoy en shock”, dijo. “Lo siento mucho. No sabía que teníamos elecciones de alcalde anteayer”.

“Me dijeron que teníamos que felicitar a la ciudad en su día. No saqué ni un centavo si lo juro, te lo juro. Me engañaron, me incriminaron”.

“Esta vez, les pido disculpas sinceramente, y estoy orgulloso de los jóvenes que tenemos, que están interesados ​​en la política y buscan un futuro más brillante”.

Relacionado