(VIDEO) De Ala Jazá para Omega: “Se le perdió el respeto”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El merenguero urbano Ala Jazá confirmó el malestar y rivalidad que se venía evidenciando en redes sociales entre merengueros de calle, y en esta ocasión reconoció que “no se lleva bien” con su colega Omega “El Fuerte”, alegando que “se le perdió el respeto”.

“Se oye feo, pero a Omega se le perdió el respeto ya”, afirmó el intérprete de “Nadie se meta” en el marco de una conversación con el comunicador Luinny Corporán.

El artista reseñó que la incomodidad entre ambos surgió en 2013, cuando ambos acudieron a los Premios Q y una vez allí Alá Jazá ovacionó a Omega, vociferando su nombre varias veces, sin embargo, Peter de la Rosa, nombre de pila del artista, lo ignoró.

“Me hizo sentir muy mal porque él fue donde Mozart, El Alfa y después estoy yo. Él busca el premio y me dice: Pa’ llegarme a mí no hay escalera”, pero no bastó con decirle eso si no que también le profirió en frente de otros colegas que se encontraban en la actividad que: “Yo soy otro flow”, continuó relatando el artista durante la conversación.

Ala Jazá añadió que el intérprete de “Pegao”, lo tiene bloqueado de Instagram, y aseguro que “el respeto debe ser mutuo”.

Asimismo, Enmanuel Jiménez, nombre de pila del mambero, manifestó que su intención las declaraciones que ofrecía, no era que Omega lo desbloqueara, en cambio, lo llamó a no ser hipócrita, cuando públicamente pide que se le ayude.

“Hay que respetar, porque si hablamos de música, no te puedes parar al lado mío”, acotó al tiempo que revelaba que el tema que grabó con Ozuna, “Baila, baila”, el urbano domínico-puertorriqueño tenía contemplado compartir también con Omega, pero éste presuntamente al enterarse de que el intérprete oriundo de Jarabacoa compartiría en la canción, prefirió quedarse fuera.

El artista concluyó espetando que la fama ciega a la gente que tiene el “cerebro vacío” por lo que en su caso está aterrizado.

“Si estás ubicado en la vida, tu sabes que esto es pasajero. Hay artistas hoy en día que no tienen nada’”, indicó el merenguero, al tiempo que estableció que tiene tres años “solo” representando el movimiento.