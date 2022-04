(VIDEO) David Ortiz se desahoga tras críticas por pasar Semana Santa en Las Terrenas; explica supuesto empujón a su mujer

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, se desahogó este martes enviando un mensaje a todos los que han venido criticándolos por pasar la Semana Santa en La Terrenas junto a su nueva pareja, a la cual supuestamente lo captaron empujándola en medio de un juego de dominós.

En un audiovisual que anda rodando en las redes sociales, Ortiz sostiene que vive su vida sin estar atenta a la de los demás, que trata de ayudar y ser “bacano” con la gente, pero en este país hay un tró de gente que desde que quieren buscar un sambá para darle, me buscan a mí.

“Si tú no quieres que vaya a mi villa en Las Terrenas, préstame la tuya en Casa de Campo. Llámame una semana antes para no coger para el bajo mundo”, manifestó el también escogido para el Salón de la Fama de Cooperstown, dejando claro que siempre visita este lugar ya que allí tiene una villa.

Ortiz mandó a todos lo que hablan mal de él a “cepillarse su boca”, ya que estos entienden que es lo correcto andar criticando a la gente, aseverando que hay un Dios al cual deben respetar.

Explicó que en medio de un juego de dominós, su mujer estuvo hablándole sobre un dinero de unos juguetes, diciéndole que hable directamente con su hermano porque estaba concentrado, ya que le estaban haciendo trampa, negando de inmediato los rumores sobre supuesto maltrato.

“Salgo a dar vuelta en mi motor, me reúno con unos panas entre ellos está Hanley, nadie lo ha sazonado a él. Estoy jugando dominós, la mujer mía me pregunta por una vuelta de un dinero que había pagado de unos juguetes y la mando donde mi hermano para que resuelva eso y me estoy enfocando con estos tigueres que me están haciendo trampa y ya andan diciendo que estoy maltratando las mujeres”, expuso Ortiz.

El exjugador por el equipo de los Medias Rojas de Bostón, agregó que “este es el país más increíble donde la gente quiere suapear el piso contigo y hacer lo que le da su gana y en otros países a uno lo condecoran. Siempre quieren hacer lucir a uno como que está haciendo lo mal hecho”.

Relacionado