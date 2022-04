(VIDEO) David Ortiz: “Lo único que hago es aportar a mi país”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- David Ortiz, expelotero de Grandes Ligas arremetió contra quienes lo han acabado en las redes sociales por disfrutar en medio de la Semana Santa en las Terrenas, Samaná, donde tiene una villa.

En un vídeo de unos 11 minutos que circula en los diferentes chats de Whatsapp, el recién electo Salón de la Fama pide a sus críticos que lo dejen vivir, por lo que señala que lo único que hace es ayudar y aportar a su país.

“No soy un tipo que vive la vida de nadie, soy un tipo bueno con la gente, ayudo a la gente. Lo que hago es aportar a mi país”, expresó Ortiz en el vídeo.

“No me busco problema con nadie, ahora me cuido más (después del atentado en su contra)”, explica “pero no voy a andar con 25 guardaespaldas, a mi me quiere la gente, me gusta saludar a la gente”, prosiguió.

“Pero en este país siempre andan buscando un sambá, ese soy yo, pero señores hay un Dios, ustedes no pueden faltar a Dios”, relató Big Papy.

Dijo que tiene una villa en las Terrenas, por lo que en el asueto de Semana Santa compartió con sus amigos “pero un día salí a vivir mi vida y lo que he recibido es críticas. Yo tengo una villa en las Terrenas, si usted no quiere que vaya a las Terrenas, préstenme la tuya de Casa de Campo que yo voy, pero déjenme en paz, que ya está bueno”.

Argumentó que hace un par de semanas inauguró una sala de cateterismos en Cedimat para ayudar a niños y niñas, pero que solo “sonó un día esa noticia, sin embargo, salgo un día y dicen que yo maltrato a las mujeres”.

Añadió que las ayudas sociales que ha realizado en el país nadie las hace noticia.

Pidió respeten su vida que no se mete en nadie “porque yo no soy un loco y cada cosa que hago lo pienso”.

David Ortiz vio premiado el pasado 26 de enero del presente año su histórico recorrido en el béisbol de las Grandes Ligas, al ser elegido en su primera oportunidad para formar parte del Salón de la Fama Nacional de Béisbol de Cooperstown.

Ortiz logró un 77,9 % de los votos, según los resultados dados a conocer por la MLB, en la elección de la Asociación de Escritores de Béisbol.

El ex de Boston y Minnesota será exaltado el próximo 24 de julio del presente año.

Recientemente fue inmortalizado en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

