(VIDEO) David Ortiz dice sabermetría cambia protocolo del béisbol de la vieja escuela; asegura estar muy bien de salud

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- El expelotero dominicano de Grandes Ligas, David Ortiz, dijo este miércoles que el béisbol actual sigue siendo lo mismo sin embargo la sabermetría cambia parcialmente el protocolo de la vieja escuela ya que va utilizando los recursos actuales de la tecnología.

“El béisbol continúa siendo lo mismo, yo entiendo que la única diferencia es la sabermetría que cambia un poco lo que se llama los protocolos de la vieja escuela añadido a lo que se llama la tecnología. Todo tiene que ir a la velocidad que va la tecnología, porque de lo contrario tu entenderás que el proceso se acorta un poco si tú no te mantienes al día con la tecnología”.

El dominicano reveló, que en la sabermetría hay cosas que le gustan y otras no por considerar que el ritmo del juego se ha tornado muy automático.

(Video realizado por William Aish, Editor Deportivo de El Nuevo Diario).

David Ortiz se expresó en esos términos ante diversos cronistas deportivos y representantes de medios de comunicación dominicanos y boricuas, durante una rueda de prensa realizada en el Hotel San Juan, en Puerto Rico.

“En la sabermetría hay cosas que me gustan y otras no. Yo entiendo que el juego se ha tornado automático con la sabermetría. Yo entiendo que hay muchas reglas y muchas cosas que no se siguen. Yo si te digo que hay reglas que cohíben a jugadores a hacer cosas que entiendo que anteriormente eran parte de los directivos del juego, pero estos son los tiempos y con los tiempos lo que hay que hacer es ajustes y adaptarse”, aseveró David, tras responder las preguntas del cronista William Aish, Editor Deportivo de El Nuevo Diario.

Durante la entrevista Ortiz estuvo acompañado de Andro Nodarse, dueño del Hotel San Juan, y de Carlos Hernández, coordinador del grupo de comunitarios dominicanos en la isla de Puerto Rico.

El exjugador de los Medias Rojas de Boston, también indicó que el talento de los peloteros sigue siendo parte del juego, y que el mismo se desarrolla a una velocidad increíble en la actualidad.

“El aprendizaje en los jugadores es algo muy notable, antes a los peloteros nos tomaba un poquito más de tiempo, ahora ves a los muchachos de 19 o 20 años están activos como si fueran jóvenes ya de 25”, resaltó Big Papi, campeón de la Serie Mundial en tres ocasiones con los Red Sox.

Asimismo, expuso que en la actualidad “disfruta muchísimo” viendo los partidos de béisbol de los nuevos jugadores en las Grandes Ligas.

Salud física

“Gracias a Dios mi salud está bien, ya yo empecé mi rutina normal, tu sabes el mismo juidero. Estamos bien gracias a Dios por eso. Tu sabes que el cuerpo humano siempre se toma su tiempo física y mentalmente. Todo está bien gracias a Dios”, dijo Big Papi.

Fundación Fondo para Niños David Ortiz

Al referirse a su fundación, Fondo para Niños David Ortiz, aseguró que esa entidad se enfoca en recaudar la mayor cantidad de fondos, ya que con una mayor contribución más niños pueden ser sometidos a procedimientos quirúrgicos.

“Nosotros nos enfocamos en recaudar la mayor cantidad de fondos posibles, porque mientras más dinero recaudas más niños operas. Si en cualquier momento nos llega la oportunidad de hacer un torneo aquí (PR) y eso nos garantiza que recaudaremos más dinero eso es una opción que siempre está abierta”, aseguró Ortiz.

En ese orden, afirmó que el año pasado fue uno de los mejores años para la fundación ya que en sus propias palabras “nos fue muy bien, mejor que nunca”.

Informó también, que en el tiempo transcurrido de este año 2020 un total de 86 niños ya han sido operados a través de su fundación.

Lanzamiento de primera bola

David Ortiz lanzará esta noche la primera bola previo al clásico Dominicana-Puerto Rico, que será efectuado a las 8:00 de la noche en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

