VIDEO: David Collado revela analiza propuestas de partidos para que sea candidato presidencial en el 2020

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El alcalde del Distrito Nacional, David Collado(@davidcolladom), aseguró este domingo que está analizando la propuesta de varios partidos políticos que estarían animándolo para que acepte ir como vicepresidente y otras para que aspire a la Presidencia de la República(@presidenciard), en los comicios del 2020. Collado aclaró que no se ha reunido con ningún presidente de organizaciones políticas, pero que a través de terceros sí le han llegado mensajes con dichos propósitos. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do