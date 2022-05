(VIDEO) Dantés: Expedientes no afectarán desempeño PLD y PRM tendría que ir al banquillo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés, indicó este jueves que los expedientes que se encuentran en los tribunales, de dirigentes y exfuncionarios peledeístas, no tienen nada que ver con lo que será su desempeño en las elecciones del 2024, porque de ser lo contrario, se tendría que sentar al Partido Revolucionario Moderno (PRM) “en el banquillo de los acusados”.

“Esa comparación sería como pretender que el PRM, porque tiene narcotraficantes presos y otros que aún no han sido presos, funcionarios de ese partido. O sea, extrapolar la responsabilidad penal al colectivo político no es legalmente correcto, ni posible porque la responsabilidad penal es individual, lo dice la Constitución”, expresó.

Hizo hincapié en que esos expedientes solo atañen a las personas que hoy están sentados en el partido de los acusados, no al partido, por que de ser así sería como decir que al PRM lo vamos a sentar al banquillo por “todos los narcotraficantes que tienen en el Congreso”.

Dantés fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Rafael Zapata, Julia Muñis y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

(Ver entrevista a partir del minuto 29:20).

Dijo lamentar que, en la medida en que exfuncionarios están siendo sometidos, habría 17 servidores públicos del actual Gobierno a los que “no se le ha puesto la mano y simplemente los cancelaron”.

“El Ministerio Público independiente y objetivo no ha investigado esos casos o los ha investigado pero a paso lento, no con la prisa, no con la prioridad que tienen con estos casos, entonces ¿realmente estamos ante un Ministerio Público objetivo?”, cuestionó el también secretario de Asuntos Jurídicos del PLD.

Apagones y emergencias

Durante la entrevista, sostuvo que los apagones en el país eran un tema superado, sin embargo, la energía eléctrica ha pasado a ser uno de los servicios públicos que han sido puestos en manos de personas que no los están gerenciando de la manera en la que debería ser.

Indicó que el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 está funcionando de una manera deficiente, en pasó rápido en los peajes del territorio nacional ya no funciona, y así habría una serie de conquistas sociales que se habían logrado en los 16 años pasados, porque los dominicanos se encuentran frente a un Gobierno que está más preocupado en temas banales que los principales problemas del pueblo.

Reforma electoral

Dantés apuntó que la Junta Central Electoral (JCE) en un proceso correcto hizo un diagnóstico sobre las necesidades de reformar las Leyes 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, mas puntualizó que los partidos no están contestes con algunos puntos, como que el organismo se excluya de organizar los procesos internos de los partidos para la elección de los candidatos.

Dijo que tampoco favorecen una redistribución de los fondos públicos como se haría en otros países, en lugar de que se asigne una porción de los fondos, en función de los votos alcanzados y haya una cuota mínima para todos.

“Plantean la paridad del 50% hombres y de mujeres en todo tipo de candidatura, el inconveniente está en que eso desconoce la realidad social de nuestro país, si hoy día a los partidos les cuesta lamentablemente cumplir con un 40 % porque no aparecen damas que quieran participar en la política imagínense lo que pasaría si hubiese una paridad”, añadió.

Salidas del PLD

El dirigente político aseguró que todos lo que han salido del PLD para irse a la Fuerza del Pueblo, ya lo habían hecho hace más de dos años, salvo algunos excompañeros que salieron recientemente.

“La Fuerza del Pueblo muy inteligentemente, lo debo reconocer, los ha guardado en un freezer, y los ha ido sacando poco a poco para querer vender la falsa percepción de que hay un desangrado, pero no es cierto. Cuando ellos juramenten 20 nosotros le vamos a juramentar cientos”, expresó.

Precisó que a partir del día 22 de marzo iniciarán un proceso de juramentación de nuevos miembros y ya andan por alrededor de 211 mil nuevos miembros, y más de un 56.7 % de esa cantidad son jóvenes entre 18 a 45 años.

Relacionado