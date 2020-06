(VIDEO) Danilo Medina proclama en Dajabón: Gonzalo será presidente y Goyo senador

View this post on Instagram

El presidente de la República, Danilo Medina, viajó este martes a Dajabón para reunirse con Gregorio Reyes, alias el Goyo, y manifestarle su apoyo. En un ambiente cargado de emoción y algarabía, y ante toda la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el presidente Danilo Medina proclamó, además, que Gonzalo Castillo será el próximo presidente de la República. Exhortó a la dirigencia de esa organización política a seguir trabajando como lo están haciendo. Continúa leyéndote esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #ElNuevoDiarioRD