(VIDEO) Danilo Medina expresa apoyo a candidatura de Antonio Cruz

El presidente Danilo Medina (@danilomedina), llegó este martes a la comunidad del Guanal, en la provincia de Santiago Rodríguez, en medio de la algarabía de los presentes, quienes se acercaron al mandatario para mostrar sus saludos, sin tomar en cuenta el protocolo establecido en distanciamiento social. #Elnuevodiariord