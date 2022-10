(VIDEO) Danilo Medina dice no tener “ninguna” duda de que el PLD ganará elecciones del 2024

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina, dijo este lunes no tener “ninguna” duda de que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ganará las elecciones presidenciales del 2024.

“Estamos presentando un producto nuevo a la próxima elecciones, que es lo que nos va a garantizar volver a nosotros en el 2024, porque yo no tengo dudas de que el PLD va a ganar en las próximas elecciones, ninguna”, declaró al referirse a que los aspirantes a candidatos presidenciales no han sido candidatos a la presidencia de la República.

En una entrevista en el programa radial “El Sol de la Mañana”, el presidente de esa organización política recomendó a los militantes que respeten los resultados de la consulta interna a celebrarse este domingo 16 de octubre, ya que, según dijo, en la política no se pierde.

Dijo que él mismo también supo perder y que cuando le tocó hacerlo no se fue del partido a hablar mal del PLD.

Por otra parte admitió que el reto y la esperanza es que el ganador o ganadora obtenga el respaldo de todos los dirigentes del partido.

“Nosotros lo sabemos y estamos conscientes de eso y hemos trabajado en esa dirección”, reafirmó.

Asimismo, destacó que los seis aspirantes del PLD “han mostrado una madurez increíble”, que ninguno se ha ofendido el uno al otro, que en la base no se está utilizando un lenguaje agresivo contra los otros y que en el partido hay conciencia de que la única manera de volver al poder es de forma unida.

Al ser preguntado sobre las raíces del PLD, Medina argumentó que aunque es un partido nuevo están volviendo a las raíces de su fundación, a aquellas que se puedan retomar, y que su gobierno fue lo más parecido a los que pudo haber hecho Juan Bosch.

En ese orden, detalló los logros alcanzados, como la alfabetización, planes de viviendas, bajar los índices de pobreza o acabar con pobreza extrema y el mejoramiento de los salarios.

“Nosotros transformamos las República Dominicana, nosotros hicimos un nuevo país”, resaltó.

Situación en Haití

Sobre la actual situación de Haití, Medina explicó que la política internacional es responsabilidad exclusiva del presidente de la República, que es quien tiene que tomar las medidas en el campo internacional y que el partido verá qué es lo que va a hacer.

“Yo tengo mi propia visión de Haití, lo he dicho muchas veces, he dicho que tal y como lo dijo Juan Bosch: la democracia es un traje político para un cuerpo económico que se llama capitalismo. Allí donde el capitalismo no se ha desarrollado es muy difícil que haya democracia”, manifestó.

Al indicar que el régimen parlamentario es la etapa superior del desarrollo capitalista y que Haití ni siquiera tiene el cuerpo capitalista y que ya tiene un régimen parlamentario, dijo creer que un cambio de eso es la primera medida que debe de tomarse en ese país.

