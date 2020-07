(VIDEO) Danilo: La gente que sale corriendo desde que el perro les ladra, no sean delegados por favor”

View this post on Instagram

Luego de visitar las provincias de Dajabón y Santiago Rodríguez, el presidente Danilo Medina (@danilomedina), cerró el recorrido de este martes en Valverde, en donde afirmó que los delegados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las Elecciones Presidenciales y Congresuales del próximo 5 de julio deben contar con dos cosas, “formación y valor”. #elnuevodiariord