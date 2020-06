(VIDEO) Danilo continúa caravaneando por el Cibao, en respaldo a Gonzalo

View this post on Instagram

El presidente de la República, Danilo Medina (@danilomedina), recorrió las calles de la provincia de Puerto Plata. En un hecho registrado en la mañana de este domingo, el mandatario se hizo acompañar del aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea), Gonzalo Castillo (@gonzalo2020rd), y otros candidatos del PLD en esa demarcación. #Elnuevodiariord