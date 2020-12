(VIDEO) Daniella Álvarez baila a ritmo de reguetón gracias a su prótesis

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, COLOMBIA.- La Señorita Colombia 2011, Daniella Álvarez volvió a bailar, esta vez a ritmo del éxito “Despeinada” del artista de reguetón Ozuna y el colombiano Camilo, luego que hace algunas semanas presumiera su prótesis en la portada de la revista Vea Colombia.

“¡Volver a bailar! Me levanté, me puse mi prótesis, me recogí el pelo y dije voy a intentarlo. Y es que cuando hay ganas todo es posible”, dijo la exreina en su publicación que ha alcanzado en un día casi 2 millones de reproducciones.

View this post on Instagram

La también presentadora añadió que es “más fácil bailar que caminar y subir escaleras. Viviré mi vida así, bailando”.

Álvarez hizo publica su prótesis a través de su cuenta de Instagram en una publicación que se le ve sonriente engalanando la portada de la revista Vea que finaliza el año con una temática Navideña, Álvarez escribió “Por fin tengo mi prótesis. Que momento más bonito poder compartirla con ustedes. Ha sido un proceso muy duro pero con amor, fe y voluntad todo es posible”, al momento que revelaba la noticia.

La también Miss Colombia 2011 ha utilizado la referida plataforma para mostrar todo el proceso de su recuperación y agradecer los mensajes de apoyo que recibe tras la amputación de su pierna izquierda a principios de año a causa de una isquemia.

Álvarez recientemente estuvo en la palestra pública nueva vez cuando reveló a través de un video que los nervios de la tibia y el peroné de su pierna derecha se dañaron completamente. Sin embargo, dio un mensaje positivo a sus seguidores y aseguró que se siente tranquila y feliz. “Las cosas son como son y no como nos gustarían que fueran. Esta es la realidad de la vida, pero solo cuando creemos en Dios, tenemos fe y esperanza entendemos que todo ocurre para algo”.