(VIDEO) Daniel Pujols califica de “demagogas” declaraciones de Leonel sobre muro fronterizo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Daniel Pujols consideró que las recientes declaraciones emitidas por el expresidente Leonel Fernández, sobre el muro en la frontera con Haití que construye el Gobierno dominicano son “irresponsables y demagogas” porque está minimizando un trabajo extraordinario que estarían haciendo las autoridades y además, la obra sería un deseo que por años han tenido los dominicanos y dominicanas.

“Creo que es una falta increíble del doctor Leonel Fernández, el cual gobernó en el 1996, en el 2004 y en el 2008 y durante esos tres períodos no puso un solo block en la frontera con Haití y no puede decir que eso no era necesario, para nadie es un secreto que eso siempre ha sido un deseo increíble de todos los dominicanos y dominicanas”, expresó.

Así se refirió Pujols tras criticar que el presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), haya afirmado el pasado jueves que “la gente lo que siente es que la misma ineficiencia que se da en otras cosas se está dando con la construcción de ese muro y se habla de que se han construido tantos kilómetros y usted va y eso parece como que se está iniciando”.

El comunicador emitió sus comentarios en el programa “Pujols Contigo”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Sostuvo que Fernández durante sus tres periodos de gobierno, no se pudo haber dado cuenta de que el deseo de los dominicanos y dominicanas es que se realice un muro en la frontera con Haití porque se habría pasado sus mandatos presidenciales viajando y haciéndose “amigo” de los mandatarios del mundo.

También opinó que lo que debió decir Fernández en esta ocasión, es que felicitaba al presidente Luis Abinader por hacer “tan hermosa obra y cumplir el anhelo de los dominicanos como yo no lo pude hacer”.

“Eso no se vio elegante de su parte, yo soy de los que entiendo que hay que hacer política con propuestas, a la altura de estos tiempos, no la politiquería barata por Dios!, vamos a ser modelo de los jóvenes que van subiendo”, agregó.

