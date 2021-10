(VIDEO) Daniel Pou sobre transformación policial: Aquí no va a prosperar eso de tener una agenda para temas mediáticos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El experto en seguridad ciudadana Daniel Pou, quien trabaja en la transformación de la Policía Nacional, indicó que el elemento que corona ese proceso que se ha iniciado en el país es el influjo que estaría teniendo la ciudadanía en el mismo, al tiempo en que aseguró que en la comisión que dirige el proyecto no va a prosperar eso de tener una agenda para temas mediáticos y otra agenda para la realidad.

“Aquí no va a prosperar eso de tener una agenda para temas mediáticos y otra para los temas de la realidad, yo particularmente, el día que vea una situación de esa naturaleza pongo mi renuncia y me aparto, yo no voy a poner en entredicho una trayectoria que tengo de tantos años”, manifestó.

Pou emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la periodista Cristal Acevedo, en el programa “Debatiendo con Cristal Acevedo”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Pou, quien es profesor honorífico de las Fuerzas Armadas, indicó que por la influencia que estarían teniendo los ciudadanos en el aparato policial, se va a producir una agenda de gobernanza que va a abarcar la Policía y que estará íntimamente vinculada con el Estado social de derecho de la República Dominicana.

“Y le voy a decir que la excesiva discrecionalidad será eliminada, ahí habrá que rendir cuentas, habrá patrullaje por cuadrantes, responsabilidades por cuadrantes, usted no puede ser comandante de una provincia, de un municipio y no ser responsable de lo que suceda ahí”, agregó.

Aseguró que actualmente hay un entusiasmo con la transformación de la Policía, y en ese sentido, indicó que en la ciudad de Santiago, donde socializaron el proyecto con distintos actores de la sociedad, grupos de profesionales llevaron propuestas en documentos ya redactados, y algunas de ellas avaladas por estudios particulares para aportar a este fin.

“Estuvimos en La Romana y eso fue fantástico, y ayer estuvimos en Barahona, aquello dio gusto, cómo personas de diferentes estratos sociales contribuye, gente buena, gente que quiere una nueva Policía para tener una nueva sociedad, porque no hay posibilidad de tener una nueva sociedad si no se tiene una nueva Policía”, agregó.

Apoyo político

El también politólogo señaló que anteriormente se habían producido reformas de la Ley Institucional de la Policía, mas no tenía el alcance que se le está dando al actual proceso de transformación porque no se tenía el apoyo político.

“No es tan difícil transformar una institución, lo que es difícil es hacerlo sin el respaldo de la voluntad política, sobre todo una institución sobre la cual se ciernen tantas fuerzas de los poderes fácticos”, declaró.

Dijo no conocer al presidente Luis Abinader, sin embargo, consideró que sus señales indican que va a apoyar la transformación institucional de la Policía Nacional, insistiendo a la vez en que aceptó ser parte de este proyecto con el compromiso de que no va a trabajar con una agenda oculta.

Pou, quien es profesor honorífico de las Fuerzas Armadas, puntualizó que el trabajo que ha realizado en el área ha sido como un aporte que ha realizado a las fuerzas del orden y a la sociedad en su conjunto.

Transformación integral

Pou determinó que no se está llevando a cabo una reforma, sino una transformación integral institucional porque la misma recoge aspectos doctrinarios, administrativos y todo lo que se refiere a la cultura policial.

Sostuvo que solo se reforma aquello que funciona bien, pero que tiene algunos defectos, por lo que en este caso tiene que ser una transformación, ya que, según indicó, la Policía desde hace mucho ha abandonado su rol misional.

“Entonces de eso es que se trata, de definir los nuevos roles institucionales, de establecer mecanismos que garanticen que la Policía no se desvíe de su misión, de sus propósitos y que tenga la capacidad de ser eficiente, idónea y cónsona con lo que es el Estado social y democrático de derecho”, agregó.

