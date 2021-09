(VIDEO) Daniel Pou: “Sistema impositivo dominicano genera desigualdad y pobreza” 

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El politólogo Daniel Pou sostuvo que “el sistema impositivo dominicano genera desigualdad y pobreza” porque los impuestos se cargan al consumo y no a las riquezas, y al mismo tiempo, indicó que la masa pobre del país no cuenta con los mismos beneficios que le son otorgados a los grupos pudientes, los cuales dijo “se benefician de evasiones fiscales”.

“En los países desarrollados los impuestos no se cargan al consumo, se cargan a la riqueza, o sea, al impuesto sobre la renta, aquí tenemos una figura que sobrepasa el 35% de la evasión, los pobres no evaden impuestos, no tienen como evadirlos, los ricos sí”, agregó.

Pou emitió sus declaraciones en una entrevista realizada por los comunicadores Jaime Rincón y Aneudy Ramírez, en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, el cual es transmitido en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 32:28).

Deploró que el país tenga un 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de exenciones fiscales, como “una suspensión para los ricos”, beneficiándose así grandes empresas y consorcios.

“Se le otorgan estas excepciones a empresas que tienen 20 y 30 años en el país, si en esa cantidad de años necesitan incentivos fiscales es porque algo anda mal, son tantas deformaciones y distorsiones”, expuso.

Por otro lado, indicó que cada vez hay más deserción escolar en el país, una problemática que contribuye a un sin número de antivalores éticos, “donde lo que vale es el dinero de dudosa procedencia”.

“Este país es una caricatura en términos institucionales, hablamos de un estado social democrático y de derecho, pero ¿para quiénes?, para los que pueden pagar los mejores abogados de este país, para los que tienen conexión de poder”, puntualizó.

