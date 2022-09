(VIDEO) Daniel el ebanista estaba harto de que le robaran; le dio aviso de muerte a los pillos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ebanista Daniel Guerrero Tavárez, quien resultó ultimado tras matar a tres personas y herir a siete policías en Guaymate de La Romana, había publicado un video donde se mostraba hastiado porque unos pillos le robaban sus criaderos de abejas y herramientas de trabajo en su taller.

En el video, presentado por Chilote Torres Informa, el ebanista se queja con impotencia de que los desaprensivos se le metieran dos veces a robarle sus apiarios, ante la mirada indiferente de la Policía. Esta situación lo tenía en zozobra y fuera de quicio.

Los pillos eran detenidos pero los soltaban al poco tiempo, y luego iban adonde él y se le burlaban en su propia cara. En el mismo audiovisual les hace a los malandros una advertencia de muerte.

“Yo le dije que no relajaran conmigo, que tengo el juego pesado y que yo no le tengo miedo a nadie. Van dos veces que se me meten, cuando lo agarre voy hacer un videíto y se lo voy a enseñar”, dice mientras agarra el cañón de su poderosa escopeta, la misma que usó para aniquilar a las tres personas.

Sus víctimas fueron dos civiles y un segundo teniente de la Policía que participó en el operativo policial para neutralizarlo. Terminó muerto a tiros.

Daniel el ebanista se atrincheró en su taller de ebanistería y primero abatió a los civiles, cobrándose luego la vida del teniente policial. En tanto, hirió a siete policías más que reciben atención médica.

Vecinos y relacionados lo definen como una persona laboriosa y tranquila. Sin embargo, en algún momento llegó a hablar de una “masacre colectiva” por la zozobra de los delincuentes. Cumplió su amenaza siniestra.

Los civiles abatidos por el ebanista eran los llamados Gamalier y Aneudy, y el segundo teniente Manuel Moisés Hernández.-

