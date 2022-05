(VIDEO) Dan toques finales al escenario donde se llevará a cabo este domingo convención del PRM

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – A ley de tan solo horas de que se inicie la convención del Partido Revolucionario Moderno (PRM), donde serán elegidas las nuevas autoridades del partido, le dan los toques finales al Pabellón de vóleibol del Centro Olímpico Juan Duarte, donde se llevará a cabo la convención.

Este domingo, los miembros del PRM decidirán si José Ignacio Paliza continúa siendo el presidente de esa organización, o si le darán la oportunidad a Ramón Antonio Liriano.

Mientras que Carolina Mejía, aspirante a la Secretaría General del partido, va sin contrincante.

Se recuerda que el viernes, durante el cierre de campaña en el Coliseo Teo Cruz, Paliza y Mejía recibieron el respaldo de dirigentes de esa organización para seguir en los puestos más altos de la estructura partidaria del oficialismo.

El evento estará supervisado por la JCE

Asimismo, en un encuentro con la prensa el pasado viernes, el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, aclaró que en esa actividad se va a elegir el presidente nacional y los tres vicepresidentes, así como como la secretaria general nacional y los tres subsecretarios generales.

El evento estará supervisado por la Junta Central Electoral (JCE) en cumplimiento del mandato de la Ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

Se agregó que ese día, 1,256 delegados y delegadas acudirán al Pabellón Volleyball del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en el horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., a ejercer su derecho al voto con su cédula física de identidad y electoral, en un único centro de votación, distribuido en 10 mesas de votación en el orden de los apellidos.

Se ratificó la convocatoria de los delegados y delegadas para que asistan a votar en cumplimiento de ese deber partidario.

De igual forma se aseguró que será un procedimiento de votación bastante ágil y fácil, bajo un sistema automatizado para el registro de concurrencia de los delegados, de las votaciones y del escrutinio, donde contaremos con un personal debidamente formado para un desempeño efectivo del proceso

De manera física estará el listado de delegados para los fines de firmas en señal de que votó y las urnas de votación.

Concluidos los trabajos en las mesas, en el transcurso de la tarde o la noche, la Comisión Nacional de Elecciones Internas procederá a emitir los resultados preliminares de las votaciones.

Se invitó a los medios de comunicación para que cubran la convención en honor al doctor José Rafael Abinader Wassaf.

Al ser preguntado sobre la ratificación de las autoridades actuales, Ascención sostuvo que en el caso de la secretaria general del PRM, Carolina Mejía, sí se quedará en el cargo porque no hubo otras aspirante, pero que el caso de José Ignacio Paliza, presidente del PRM, no porque hay otro aspirante que tendrá la oportunidad de ser elegido o no por los delegados.

Asimismo, anunció que habrán otras fases en las que se van a escoger a las autoridades de las áreas, municipios y distritos no zonificados, entre otros.

