(VIDEO) Dan de alta a Rochy RD tras sufrir accidente de tránsito

Cantante urbano Rochy RD (@rochyrd), es dado de alta, tras permanecer recluido por más de una semana luego de sufrir un accidente de tránsti junto a su equipo de trabajo en la comunidad Pontón, Navarrete, Santiago. Rochy había sido trasladado el pasado domingo a la capital, donde fue ingresado en un centro médico tras pasar los pirmeros días interno en el Cabral y Baéz de Santiago. #elnuevodiariord