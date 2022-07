(VIDEO) Dama pide a la PN arresten nieto por ponerla en peligro en Santiago Oeste

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Una señora solicitó este miércoles a los miembros de la Policía Nacional que apresen a su nieto, quien en una disputa por un supuesto punto de drogas, ha puesto en peligro a su familia en el sector El Nazareno, Santiago Oeste.

Rosa Martínez denunció que el junio del presente año, su pariente llamado Ander Martínez, hirió con un arma de fuego a un joven, no identificado, el cual como represalia fue a su vivienda a amenazarla de muerte.

“Dos tipos se están matando… se están matando por droga, el nieto mío anda corriendo no sé por dónde, porque le dio dos balazos a uno, porque él fue primero a matarlo a la casa, a matar la hija mía y a matarlo a él, entonces nosotros no somos gente de problema, no queremos eso”, narró Martínez al justificar su visita al destacamento policial.

En reiteradas ocasiones, la dama admitió que su nieto vende drogas, pero que no sabe dónde está luego de haber herido al otro joven.

“Yo quiero que lo agarren preso, nosotros no queremos problemas, nosotros no somos de eso”, enfatizó la denunciante, quien también informó que los familiares del herido también los han amenazado.

