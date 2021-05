(VIDEO) Dalisa Alegría dice que en su momento dará “su versión real” de las cosas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de que por un largo tiempo algunos internautas criticaran la relación entre Dalisa Algería, y su ahora prometido, el artista urbano Mozart La Para, tras este último confirmar el fin de su matrimonio con Alexadra Hactu, la actriz manifestó que en su momento dará la “versión real” de lo que realmente sucedió.

En ese sentido, la también empresaria, esclareció que hace tres años, cuando le concedió la entrevista a la veterana comunicadora Luz García luego del destape de su relación con el intérprete de “Levántate”, lo hizo a “destiempo”.

“Di la entrevista de Luz García a destiempo porque sentí que no di las palabras correctas por el temor y el miedo de proteger a mi familia. Yo nunca he dado mi versión real y mucho que me lo han pedido”, confesó Alegría durante una entrevista que concedió para el espacio televisivo “Versión Original” en ocasión del día de las madres.

Asimismo, la joven, quien se presume tiene una relación sentimental de tres años luego de que Mozart La Para anunciara el final de su matrimonio de diez años con Hactu, comentó que la gente “se crea cosas en su cabeza que no existen”.

Durante el conversatorio con los comunicadores Moisés Salce y Gabriela Melo para el citado programa de televisión, la actriz confesó que aprendió que guardando silencio “le iba mucho mejor”, que aceptando entrevistas para espacios cuya única finalidad era “buscar rating”.

“Tiempo al tiempo. En su momento quizás puedo decir: ‘No eso no es así. Yo no hice eso. Eso ya estaba así y pasó de esta manera’”, apuntó Dalisa.

PERIDA DE EMBARAZO

Dalisa Alegría confirmó que perdió un embarazo, fruto de su relación sentimental con el artista urbano Mozart La Para, al tiempo que esclarecía que actualmente no se encuentra en gestación.

A pesar de que no especificó en que fecha fue la pérdida, reiteradas veces se rumoró en las redes sociales entre 2019 y 2020, que estaba embarazada, siendo la primera vez que habla abiertamente del tema.

No fue que me caí ni nada. Fue en una fecha muy especial y obviamente me afectó, estábamos muy emocionados. Esas son cosas de Dios, si estamos trabajando en eso. Yo entiendo que el tiempo de Dios es perfecto”, expresó.

BODA

Durante el conversatorio, Alegría adelantó que se casará a finales de este año y que la ceremonia sería fuera de la ciudad. De esto tratará el reality show, del que fueron rodados cinco episodios y se detuvo por la pandemia.

PROYECTOS FUTUROS

De de sus proyectos futuros, la actriz expresó que tiene en carpeta una película junto a Mozart La Para.

