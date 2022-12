(VIDEO) Curry mete 38 puntos, pero se lesiona y Warriors pierden de nuevo a domicilio

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- Los Golden State Warriors perdieron una vez más a domicilio al caer el miércoles frente a los Indiana Pacers (125-119) en un partido en el que Stephen Curry metió 38 puntos pero del que tuvo que retirarse al final del tercer cuarto por una lesión en el hombro.

Con este nuevo tropiezo lejos de San Francisco, los actuales campeones de la NBA acumulan un desastroso 2-13 fuera de casa (14-15 en total).

Curry estaba firmando un partido sensacional (38 puntos con 11 de 19 en tiros incluyendo 5 de 10 en triples, 7 rebotes y 7 asistencias en menos de 30 minutos) cuando se hizo daño en el hombro izquierdo al intentar frenar a Jalen Smith en una penetración.

Steph went to the locker room after hurting his shoulder.

Hope he's alright. pic.twitter.com/hnvksq7pTi

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 15, 2022