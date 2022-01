(VIDEO) Culpan a pastores del descrédito de las iglesias por predicar al dinero  

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pastor y evangelista Alvin Peña expuso que los pastores son los culpables de las campañas de descrédito que se han creado en contra de las iglesias, asegurando que muchos se han dado a la tarea de predicar al dios del dinero lo que a su entender ha alejado a las personas de las religiones.

“Un pastor no puede predicar la palabra con hambre de dinero, porque estamos quitando al Dios de amor, al Dios de paz, al Dios que liberta, y estamos colocando un parapeto creado por el hombre, y por eso es que el evangelio en muchos países está desacreditado”, expresó.

Peña externó sus consideraciones en el programa “Kairos”, el cual es transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 01:22).

“Es que Jesús no vino a cobrar cuando vino a predicar la palabra, Jesucristo es un Dios de amor, es por eso que hoy me indigno, porque lamentablemente hay muchos ministros que lo hacen, y Dios quiere personas que predican por amor y no por dinero”, comunicó.

Sostuvo que el dinero es el causante de todos los males, y que es por eso que consideró que es necesario que en las iglesias se hable más de Cristo y menos de lo monetario, tras indicar que el amor al dinero es lo que ha desacreditado el evangelio.

“Hoy en día el mundo gira en torno a las cosas materiales, se alaba a las personas que tienen más dinero que otras o más poder adquisitivo, sin embargo, lo que Dios establece es contrario a todo esto”, indicó.

Insistió en que “por el dinero se le quita la vida a las personas, y que el hombre fue quien diseñó este instrumento, que le ha dado fuerza, lo idolatran como un Dios, y es allí donde viene el problema porque todo el mundo hoy en día busca el dinero”.

Relacionado