(VIDEO) Culpan a partidos políticos de que personas ligadas al narcotráfico sigan ocupando cargos electivos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Representantes de la iglesia católica, de las altas cortes y legisladores de distintas bancadas responsabilizan a los partidos políticos de que los puestos electivos sigan siendo ocupados por personas vinculadas al narcotráfico, al crimen organizado, lavado de activos y otros delitos que afectan la moral, la imagen de esas organizaciones y las leyes.

En ese orden se pronunció el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, quien manifestó que los partidos cuentan con los mecanismos para determinar quiénes pueden ocupar cargos electivos y quiénes no.

Asimismo agregó que las organizaciones políticas deben depurar en todos los sentidos a todos aquellos que tengan aspiraciones de ocupar cargos en las distintas posiciones electivas, ya que la transparencia es lo más importante en una sociedad porque si no hay transparencia, responsabilidad y ética, se destruye la institucionalidad.

Castro Marte hizo un llamado a todos los partidos en el sentido de que «cuando una persona no es correcta en sus acciones, para qué los colocan como candidatos, la culpabilidad es de ellos porque existen los mecanismos y procesos de registrar bien a esos candidatos».

El obispo de la Altagracia añadió que esas depuraciones no deben estar basadas solo en que si tienen «fichas» o aparezcan en algún listado, ya que en los «pueblos saben como se comporta la gente, el sentido común de la gente, preguntar, hacer investigaciones para que después no digan que no se lo dijeron, hay investigaciones que se pueden hacer y los partidos saben cómo hacerlas».

En esa misma línea se manifestó el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ygnacio Pascual, quien expresó que los partidos son los responsables de que personas vinculadas a distintos casos ilícitos estén ocupando puestos electivos y de inscribir a aquellos que también quieren llegar a la cúspide del poder.

«Eso no debería la ciudadanía siquiera pedirlo, debería ser una posición cónsona de ellos mismos bajo la situación de que no es posible que la inscripción de candidaturas bajo esas situaciones», indicó Pascual.

Diputados de los diferentes partidos también se pronunciaron al respecto y coincidieron en sus pronunciamientos de que son las organizaciones que deben evitar que al Congreso lleguen personas que hayan o estén siendo cuestionadas en la justicia.

«Los partidos tienen una amplia cuota de responsabilidad en el Congreso que tenemos porque los partidos políticos que conste, han hecho casting de quienes pueden conseguir votos bajo el esquema que sea para ganar posiciones en el Congreso», fueron las palabras del diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz.

Asimismo indicó que está de acuerdo con que se hagan las depuraciones que sean necesarias para que la República Dominicana tenga un Congreso del que todos los dominicanos sientan orgullo.

El diputado por el partido Fuerza del Pueblo, Hamlet Melo, manifestó que los partidos deben ser responsables a la hora de colocar en sus boletas a una persona que tenga la intención de ser un representante ante el Congreso Nacional.

En tanto, el diputado peledeísta Gustavo Sánchez, dijo que es preocupante que personas con esos antecedentes estén ocupando curules en el Congreso y que lo es aún más saber que en las contiendas electorales que se aproximan, esas mismas personas que hoy son señaladas por la justicia y la sociedad estarán en las boletas de los diferentes partidos.

Asimismo aseguró que dentro del PLD han sido muy cuidadosos en ese sentido y que dentro de sus candidatos no hay nadie que esté siendo cuestionado.

Relacionado